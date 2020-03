Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 31 marzo:



Secondo il Daily Star James Maddison del Leicester ha superato Jack Grealish dell'Aston Villa nelle preferenze del Manchester United.



Coutinho ha lasciato il cuore a Liverpool ma non tornerà ad Anfield. E' questo quello che scrive il Daily Mirror, i Reds non sono interessati al brasiliano del Barcellona, ora al Bayern Monaco.



In uscita dal Chelsea e obiettivo della Juventus, l'esterno offensivo brasiliano Willian, in scadenza con i Blues, potrebbe restare a Londra: secondo Espn tratta con Arsenal e Tottenham.