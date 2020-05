Ecco le principali notizie di mercato dall'estero di domenica 24 maggio 2020:





Secondo quanto riferisce il Sun, il prossimo colpo in attacco per il Liverpool di Jurgen Klopp potrebbe essere l'attaccante classe '96 del Wolverhampton Adama Traoré.



Il Wolverhampton, che rischia di perdere al termine della stagione Raul Jimenez - sondato anche dalla Juventus - è alla ricerca di un nuovo attaccante. Tra i candidati spunta anche l'argentino Gonzalo Higuain. Sul Pipita ci sarebbe anche il Newcastle, pronto a passare in mani saudite.



Secondo i tabloid inglesi, il Chelsea spera di potersi inserire nella trattativa tra Inter e Paris Saint Germain per Mauro Icardi. Il no dei nerazzurri all'offerta di 50 milioni del club francese per il riscatto ha fornito una nuova speranza ai Blues.



Il Manchester United potrebbe avere un concorrente in meno per l'attaccante del Borussia Dortmund Jadon Sancho. La possibile conferma della squalifica dalle coppe europee per il City offrirebbe una chance in più ai Red Devils.



Per il Mirror, il Manchester United ha effettuato un sondaggio per il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, che potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione.



Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Barcellona è disposto a cedere l'attaccante Ousmane Dembelé per poco più di 40 milioni di euro. Il giocatore francese fu acquistato per 125 milioni nell'estate 2017.