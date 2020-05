Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 1 maggio



Il Bayer Leverkusen ha ufficialmente rinnovato il contratto di Charles Aranguiz fino al 2023. Era in scadenza a fine stagione.



Il Manchester United ha avuto nuovi contatti con il Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista piace anche alla Juventus, ma le Merengues da tempo stanno cercando la soluzione per acquistarlo dai Red Devils e non mollano la presa.



C'è la fila per Donny van de Beek. Oltre a Juventus e Real Madrid, secondo la redazione inglese di Sky Sports anche Manchester United e Liverpool stanno provando l'affondo per il centrocampista dell'Ajax.



Secondo Sky Germania il Bayern Monaco ha presentato un'offerta da 60/70 milioni di euro al Manchester City per Leroy Sané la cui valutazione resta però di almeno 100 milioni.