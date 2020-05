Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 8 maggio.



Il Barcellona ha le idee chiarissime: vuole Lautaro Martinez. Secondo il Mundo Deportivo, le contropartite sul tavolo dell'Inter sarebbero Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Todibo, Emerson e Cucurella.



Marca è sicuro: il Real Madrid si tira indietro dalla corsa a Paul Pogba. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, i costi dell'operazione sarebbero troppo alti, motivo per cui l'acquisto del francese è al momento stato scartato dalla dirigenza delle Merengues.



Intervenuto a Muchodeporte, il ds del Siviglia, Monchi, ha spiegato: "Non c'è nulla tra il Sivigla e Rakitic. Siamo amici, ma abbiamo parlato solo delle nostre famiglie".



Quattro grandi obiettivi per il Barcellona: secondo il Mundo Deportivo, i blaugrana puntano su Lautaro, Neymar, Fabian Ruiz e Ndombele.



Il Liverpool mette gli occhi su Kalidou Koulibaly: secondo Marca, Jurgen Klopp avrebbe individuato nel centrale del Napoli il partner ideale per Virgil Van Dijk.



Obiettivo rinnovo per Casemiro: secondo il Mundo Deportivo, il Real Madrid tra trattando il prolungamento di contratto del centrocampista, attualmente legato ai Blancos fino al 2021.