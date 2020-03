Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 27 marzo.



Niente PSG né Inter: secondo il Mundo Deportivo, la priorità di Philippe Coutinho è tornare al Barcellona. In caso contrario, ipotesi Premier League, con il Tottenham alla finestra.



Il Lipsia si prepara all'addio di Upamecano: secondo la Bild, i tedeschi sono già alla ricerca del sostituto del difensore che piace molto a Milan, Arsenal e Barcellona.



Marc André ter-Stegen continuerà la sua avventura con il Barcellona: secondo il Mundo Deportivo, il portiere è disposto a prolungare il suo contratto per 4-5 anni.



Una rivale in meno, per il Milan, su Eduardo Camavinga: secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona si è tirato indietro nella corsa al centrocampista del Rennes, valutato 50 milioni.