La Lazio lavora sulle cessioni. Il ds Tare è stato chiaro: nella prossima finestra di mercato invernale la priorità sarà sfoltire la rosa, poi si potrà pensare ad acquistare. Sulla lista dei partenti sono in molti, ma su tutti spicca l'ex Barcellona Patric. Al centro di una polemica con i tifosi della Lazio, che gli hanno dedicato anche uno striscione di insulti, dietro Marusic nelle gerarchie di Inzaghi, lo spagnolo potrebbe lasciare la Lazio.



MERCATO LAZIO - Su di lui sarebbe piombato il Besiktas, pronto a prenderlo a gennaio. Come riporta la CNN turca, non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, ma la trattativa è possibile. Tare in Turchia vanta ottimi rapporti, potrebbe essere l'occasione buona per alleggerire la rosa.