De Rossi è pronto a sbarcare alla Bombonera, con la maglia leggendaria del Boca. La nuova avventura dell'ex capitano della Roma rischia di avere aria di... derby. Al Boca, come riporta il Tempo, potrebbe trovare l'attaccante della Lazio, Felipe Caicedo.



MERCATO LAZIO - Il Boca, per sostituire Benedetto, potrebbe puntare proprio su Caicedo. L'attaccante ecuadoregno tornerebbe in Sudamerica solo in caso di un'offerta importante, altrimenti sta valutando altre alternative. Se dovesse accettare, ci sarebbe aria di derby romano al Boca...