Lazio e Juventus pensano allo scambio Luis Alberto-Arthur. Questa l'indiscrezione riportata da Sport Mediaset oggi su un possibile scenario di mercato che risolverebbe le rispettive situazioni di insoddisfazione dei due calciatori.



L'amore tra lo spagnolo e Sarri non è mai sbocciato. I malumori vanno avanti dal ritiro estivo e un addio a gennaio non sembra così improbabile. Discorso simile per l'ex Barcellona, impiegato da Allegri solo in quattro occasioni in questi mesi. Il suo profilo sarebbe invece perfetto per il gioco del tecnico biancoceleste, che non ha ritrovato in Cataldi e Leiva le giuste caratteristiche di metronomi. Al contempo il 10 andaluso darebbe un'opzione di qualità in più al centrocampo bianconero.



Tutti contenti quindi, in teoria. In pratica invece c'è l'ostacolo del valore effettivo dei cartellini. 60 milioni la valutazione del brasiliano, 40 quella dell'ex Liverpool. Un distanza sulla quale ci sarebbe molto da lavorare qualora le parti decidessero di approfondire i discorsi in una trattativa concreta.