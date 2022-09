Alla riapertura del mercato mancano ancora oltre tre mesi ma le dirigenze dei club italiani stanno già sondando il terreno alla ricerca di acquisti con cui migliorare i propri organici.



In Serie B, ad esempio, Ascoli e Cittadella sono alla ricerca di un attaccante e avrebbero messo gli occhi sul medesimo obiettivo. Sia marchigiani che veneti starebbero infatti monitorando le prestazioni di Rocco Costantino, 32enne centravanti del Monterosi Tuscia fin qui autore di sei gol in quattro presenze nel girone C di Serie C.



Lo riferisce il portale TuttoC.