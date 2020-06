L'ex Milan Leonardo vuole un Psg "italiano". E pesca a piene mani nella Serie A: dopo l'interesse per Lorenzo Pellegrini della Roma, ora dalla Francia sono certi che il primo nome sul taccuino dei dirigenti francesi sia Sergej Milinkovic Savic. Ma non è l'unico.



MERCATO LAZIO E NAPOLI - In short list per il prossimo calciomercato c'è anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Due giocatori fisicamente importanti ma dal piede delicato: l'identikit è chiaro, Leonardo sta lavorando sul loro acquisto. Su Fabian Ruiz c'è anche il Barcellona, su Milinkovic potrebbe piombare il Manchester United.