La Juventus vuole Milinkovic-Savic e secondo Tuttosport, i costi di un'ipotetica operazione di mercato non sarebbero troppo diversi da quelli che due anni fa hanno permesso alla Juve di portare a Torino Gonzalo Higuain. Con l'acquisto del centrocampista laziale, la Juventus si troverebbe un carico a bilancio leggermente inferiore a quello che ha affrontato e continua ad affrontare per Gonzalo Higuain: 33 milioni di euro contro 33,3. Per l'attaccante argentino sono stati spesi 91,5 milioni per il cartellino (ottenuto pagando la clausola) ai quali vanno aggiunti i costi dell'ingaggio dell'ex Naopoli (15 milioni lordi a stagione). Tra ammortamento e ingaggio l'impatto di Higuain sui conti è di 33,3 milioni ad ogni esercizio. Pagando 120 milioni per il cartellino di Milinkovic e 9 lordi per gli emolumenti, l’impatto sarebbe di 33 milioni.