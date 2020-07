Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



La Juventus non molla l'idea Pogba ed è pronta a una nuova offensiva, secondo i media spagnoli. Ma, come scrive il Daily Express, il francese ha deciso di rinnovare con il Manchester United. L'esperienza inglese dell'ex bianconero sembrava essere arrivata alla fine, invece, dopo il lockdown, i Red Devils hanno svoltato e, grazie ai buoni risultati, è migliorato anche il rapporto di Pogba con il manager Ole Gunnar Solskjaer. Ma ancora più importante è stato l'arrivo di Bruno Fernandes, con la quale l'intesa è ottima.



Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere, visto che Frank Lampard ha deciso di non puntare su Kepa Arrizabalaga. Come scrivono in Inghilterra, i Blues stanno pensando a Dean Henderson, estremo difensore di proprietà del Manchester United ma in prestito allo Sheffield Utd.



Laurent Blanc sulla panchina del Barcellona? Come riporta fichajes.net, l'allenatore francese, che non allena da 4 anni, si è proposto alla dirigenza catalana per la prossima stagione.



Il Siviglia guarda in Ligue 1. Come scrive Le Phoceen, gli andalusi stanno trattando con il Marsiglia il cartellino di Maxime Lopez, centrocampista 22enne valutato 8 milioni di euro circa.