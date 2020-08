Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 24 agosto 2020.



Kai Havertz è a un passo dal Chelsea. Il Bayer Leverkusen è pronto ad accettare l'ultima offerta presentata dal club inglese: 80 milioni di euro più altri 20 milioni di bonus per il cartellino del giovane trequartista tedesco.



Il Manchester United sta per rinunciare a Jadon Sancho, 20enne talento del Borussia Dortmund. Secondo Ed Woodward la richiesta del Dortmund (100 milioni di sterline) è troppo alta. Lo riferisce l'Express.



Ci sarebbe anche il Barcellona di Ronald Koeman su Nicolas Tagliafico, 27enne esterno sinistro dell'Ajax. Lo si legge su Marca. L'argentino piace anche al Napoli. La pista alternativa per il club catalano porta allo spagnolo Gaya del Valencia.



Sempre in casa Barcellona: le notizie provenienti dalla Spagna e da Lisbona, dove ieri si è disputata la finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco sul Paris Saint Germain, indicano che Philippe Coutinho, finito il prestito in Baviera, potrebbe far rientro al Barça, questa volta per restarci.