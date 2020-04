Calciomercato.com raccoglie le principali voci del giorno dall'estero.



Il Barcellona pensa al centrocampista francese del Chelsea, Kanté. Lo scrive il quotidiano catalano Mundo Deportivo.



Coutinho vuole tornare in Premier League. Secondo il tabloid inglese The Sun, il trequartista brasiliano (in prestito al Bayern Monaco ma di proprietà del Barcellona) è stato proposto ad Arsenal e Chelsea.



L'agente del centrocampista olandese dell'Ajax, Donny van de Beek conferma a Voetbal International l'interesse di diversi grandi club nei confronti del proprio assistito.



L'Independiente sogna di riportare in patria l'attaccante argentino del Manchester City, Sergio Aguero. Lo scrive il Daily Mirror in Inghilterra.



Il Manchester United si è messo sulle tracce del centrocampista spagnolo dell'Atletico Madrid, Saul Niguez. Lo scrive il tabloid britannico The Sun.



Secondo il Daily Mirror, la clausola di rescissione da 65 milioni di sterline per l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, entrerà in vigore soltanto nell'estate del 2022.