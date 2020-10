Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, giovedì 1 ottobre 2020.



Secondo goal.com il Chelsea è vicino a cedere in prestito il 25enne difensore Matt Miazga all'Anderlecht.



L'Arsenal potrebbe cedere in prestito il centrocampista Matteo Guendouzi al Marsiglia. Lo riporta Telefoot.



Secondo il Sun il Liverpool accetterà 23 milioni di sterline dallo Sheffield United per l'attaccante classe 2000 Rhian Brewster.



L'Everton ha offerto 29 milioni di euro per il difensore del Norwich Ben Godfrey.



Il Bayern Monaco ha chiesto all'Hoffenheim l'attaccante croato Andrej Kramaric. Lo riporta la Bild.



Secondo Sport il Lione per Menphis Depay chiede 'solo' 13 milioni di euro. L'olandese piace al Barcellona.



Kicker scrive che l'Ajax vuole riportare ad Amsterdam Davy Klaassen, centrocampista classe 1993 in forza al Werder Brema.