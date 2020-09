Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, giovedì 24 settembre 2020.





Secondo il Telegraph il Porto vuole 40 milioni di euro per l'esterno brasiliano Alex Telles, corteggiato dal Manchester United.



Il Paris Saint-Germain ha chiesto in prestito al Chelsea il difensore Antonio Rudiger. Lo riporta il Daily Mail.



West Ham e Manchester United pensano al 22enne difensore centrale dello Swansea Joe Rodon. Lo scrive il Guardian.



L'Aston Villa ha chiesto al Chelsea il prestito di due centrocampisti: Ross Barkley e Ruben Loftus-Cheek. Ne dà notizia il Daily Mail.



Secondo Sport l'Arsenal è tornata su Coutinho del Barcellona.



Il Burnley vuole Harry Wilson, esterno offensivo 23enne del Liverpool.



Oltre al Barcellona anche il Bayern Monaco vuole il terzino destro dell'Ajax Sergino Dest. Lo riporta Marca.



L'Equipe scrive che l'Atletico Madrid potrebbe tornare su Edinson Cavani in caso di addio di Diego Costa.



Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto del portiere Edouard Mendy.