Il Manchester United è uno dei club più attivi in questi ultimi giorni di mercato. Fallito l'ultimo disperato tentativo per il giovane inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund, i Red Devils sono in trattativa avanzata con Edinson Cavani.



L'attaccante uruguaiano (33 anni ex Napoli) si è svincolato a parametro zero dal Paris Saint-Germain e chiede un contratto biennale fino a giugno 2022 con ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Cifra mai raggiunta dagli altri club che si erano interessati in precedenza (Atletico Madrid e Benfica), ma alla portata del club inglese allenato da Solskjaer.



Inoltre il Manchester United è interessato al terzino sinistro brasiliano Alex Telles del Porto (27 anni ex Inter) e all'attaccante esterno francese del Barcellona, Ousmane Dembelé (23 anni ex Borussia Dortmund).