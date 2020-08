Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Willian, accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus, è sempre più vicino all’Arsenal. In arrivo la firma su un ricco triennale per l’esterno d’attacco brasiliano, in scadenza di contratto col Chelsea.



Secondo Sky Sports UK, l'Arsenal è vicino a raggiungere l'intesa con l'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang per prolungare il contratto fino a giugno 2023. L'ex Milan è stato costantemente accostato all'Inter nell'ultimo mese.



Dopo aver acquistato il brasiliano Pedrinho del Corinthians, il Benfica è a un passo da Everton Soares, miglior giocatore dell'ultima Copa America e in passato cercato anche da Milan e Napoli. Il sogno del club è Edinson Cavani, a cui è stato offerto un triennale da otto milioni.



Arthur nelle prossime ore ​incontrerà il Barcellona per chiedere la risoluzione anticipata del suo contratto in scadenza a fine mese. Poi la partenza per Torino per iniziare la nuova avventura con la maglia della Juve.



Jadon Sancho è pronto a lasciare il Borussia Dortmund per vestire la maglia del Manchester United. Trattativa pronta per essere definita tra le parti, affare che dovrebbe essere da 70 milioni più 30 nel 2021 e 20 nel 2022 secondo la stampa tedesca.