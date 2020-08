Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 30 agosto 2020.



Ora è ufficiale: Matt Doherty lascia il Wolverhampton e passa al Tottenham, con cui firma un contratto fino al 2024.



Sono attese per inizio settimana le visite mediche di James Rodriguez con l'Everton, club nel quale Carlo Ancelotti (che ha già allenato il colombiano al Real Madrid) lo ha voluto fortemente. Lo riferisce TalkSport.



E' in attesa Donny van de Beek: dopo il mancato trasferimento al Real Madrid durante la scorsa estate, questo potrebbe essere l'anno buono. Su di lui, secondo Sport, ci sono Barcellona, Manchester United e Tottenham.



Secondo il Sunday Mirror, il Manchester City avrebbe bloccato per ora il super rinnovo di contratto per Kevin de Bruyne: per il 29enne centrocampista belga si prospettava un nuovo accordo da 350.000 sterline a settimana, ma l'arresto in Belgio, per questioni finanziarie, del suo agente Patrick De Koster ha bloccato tutto.