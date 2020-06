Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.





Il Barcellona continua a confidare nell'arrivo di Lautaro Martinez, forte della volontà del calciatore di giocare con Messi, ma, secondo Marca, l'atteggiamento eccessivamente attendista dei blaugrana può favorire altri club. Anche Real Madrid e Liverpool sono sulle tracce dell'argentino.





Per il Daily Mail, Arsenal e Wolverhampton hanno manifestato il loro interesse per il difensore della Juventus Daniele Rugani.



Secondo il Sunday Express, il West Ham è in pole position per assicurarsi per la prossima stagione l'attaccante del Chelsea Michy Batshuayi.



Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così di Timo Werner e Kai Havertz, giocatori recentemente accostati ai Reds: "Ci sono tanti grandi calciatori nel mondo e loro due appartengono a questa categoria". L'attaccante del Lipsia è destinato tuttavia al Chelsea, pronto a pagare la clausola rescissoria di quasi 60 milioni di euro, mentre la stella del Bayer Leverkusen piace pure al Real Madrid.



Secondo il Times, il Manchester United piomba prepotentemente sul centrocampista dell'Ajax Donny van de Beek. Il Real Madrid, a sua volta interessato al giocatore olandese, non avrebbe al momento le risorse necessarie per completare l'operazione.



Jonathan Barnett, agente del centrocampista dell'Atletico Madrid Saùl, ha parlato del futuro del suo assistito: "Molti grandi club lo vogliono, ma lui si trova già in una società importante".