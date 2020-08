Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 10 agosto 2020.



Secondo il Daily Star Liverpool, Everton, Tottenham e West Ham pensano al 23enne centrocampista del Bournemouth David Brooks.



Il Crystal Palace ha fissato in 8 milioni di sterline il prezzo dell'attaccante belga Christian Benteke, corteggiato dal Watoford. Lo scrive il Mirror.



Il centrocampista del Southampton Pierre-Emile Hojbjerg è a un passo dal Tottenham: oggi visite e firma.



Secondo il Mirror l'Arsenal è pronta a pagare 18 milioni di sterline a Mesut Ozil se cambierà squadra nella prossima finestra di mercato. Lo riporta l'Evening Standard.



Il 32enne attaccante brasiliano Willian, in uscita dal Chelsea, è vicino a firmare un triennale con l'Arsenal.



Secondo Diario de Sevilla il Siviglia farà un tentativo con il Barcellona per riportare in Andalusia Ivan Rakitic.



Il Werder Brema ha deciso di non far più giocare Milot Rashica fino a quando non sarà ceduto: vuole evitare infortuni. E' valutato 25 milioni, piace al Lipsia.



Secondo Sport1 Everton e Tottenham vogliono l'attaccante giamaicano del Bayer Leverkusen Leon Bailey.



E' finita l'avventura di Paulo Sousa con il Bordeaux, oggi l'addio sarà ufficiale.



Secondo il Mundo Deportivo Arturo Vidal ha comunicato al Barcellona la volontà di restare.