Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, martedì 22 settembre 2020.



Secondo TalkSPORT oltre al Paris Saint-Germain anche il Real Madrid pensa a Dele Alli, in uscita dal Tottenham.



Il Liverpool Echo scrive che l'Everton tratta Santiago Arias dell'Atletico Madrid.



Secondo OJogo il Manchester United per arrivare ad Alex Telles ha offerto Diogo Dalot del Manchester United, ma i Dragoni hanno detto no.



Il Telegraph scrive che Dayot Upamecano del Lipsia è la prima scelta del Manchester United.



Il Fulham vuole il 25enne centrocampista del Leicester Daniel Amartey.



Secondo Marca al Real Madrid è stato offerto il 33enne attaccante uruguaiano Edinson Cavani, svincolato dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain.



El Transistor de Onda Cero parla del no del Barcellona all'addio di Luis Suarez verso l'Atletico Madrid. Il presidente Bartomeu non intende avvantaggiare una diretta concorrente, per questo non intende concedergli una buonauscita e per il suo cartellino vuole dai colchoneros un indennizzo milionario.