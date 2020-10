Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, lunedì 5 ottobre 2020.



Il Besiktas prende l'ex viola Rachid Ghezzal dal Leicester e cerca un attaccante sul mercato: proposti l'italiano Mario Balotelli e il brasiliano Alexandre Pato (ex Milan).



Il Liverpool cede il centrocampista serbo Marko Grujic al Werder Brema, dove l'olandese Davy Klaassen torna all'Ajax.



Il Porto ha chiesto in prestito al Chelsea il difensore francese Malanga Sarr, arrivato a parametro zero dal Nizza.



L'Arsenal presta il centrocampista francese Matteo Guendouzi all'Hertha Berlino.

in prestito, con diritto di riscatto, dal Porto del centrocampista. Il laterale brasiliano costerà circa 15 milioni di euro e firmerà fino al 2025.Dopo le parole di ieri del ds del Lione Juninho Pernambucano,, la prima scelta da sempre per l'attacco di Ronald Koeman. L'operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.Ilnon si ferma ad Edinson Cavani per potenziare il suo reparto d'attacco.apolista in Premier League. La squadra di Carlo Ancelotti ha ufficializzato l'acquisto per 20 milioni di sterline dal Norwiche del centraleIldi Marcelo Bielsa ha raggiunto l'accordo col Rennes per l'acquisto dell'attaccante classe '96La formula è quella del prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco.: sono in corso le visite mediche per, prelevato dal Marsiglia per 10 milioni di euro.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, che firmerà un contratto biennale.Nelle ultime ore di mercato,, in scadenza di contratto a giugno 2021 col club inglese. L'ultima proposta inoltrata ammonta a 18 milioni di euro più bonus - il City ne chiede 30 - ma sarà decisiva la cessione al Fulham di Todibo.