Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 27 agosto 2020.



Rinforzo per la difesa del Chelsea: ufficiale l'ingaggio dell'ex Nizza Malanga Sarr, che però giocherà il 2020/21 in prestito in un altro club.



Secondo quanto riferisce la stampa inglese, il Tottenham è in trattativa avanzata per il terzino classe '92 del Wolverhampton Matt Doherty. Un indizio sulla prossima partenza di Aurier, obiettivo di mercato del Milan.



Secondo Mundo Deportivo, il Manchester City mette sul piatto tre giocatori da offrire al Barcellona nell'ambito dell'eventuale trattativa per Leo Messi: Eric Garcia, Angelino e Gabriel Jesus.



Per il Daily Mail, il Manchester United ha avviato i contatti con l'Aston Villa per il centrocampista Jack Grealish: i Red Devils vorrebbero abbassare la richiesta di 80 milioni di sterline inserendo il cartellino del portiere Sergio Romero.



Secondo il quotidiano argentino Olé, al netto delle smentite c'è anche il Paris Saint Germain nella corsa a Leo Messi. Il club francese avrebbe contattato immediatamente l'entourage del giocatore dopo il suo annuncio di voler lasciare il Barcellona.



Intervistato da Servus TV, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della complicata campagna acquisti del suo club: "In tempi di coronavirus, devi pensarci cinque volte prima di affrontare un trasferimento. Bisogna prestare grande attenzione all'aspetto finanziario perché non sappiamo cosa potrà accadere. Anche se al Chelsea la stanno vivendo molto più positivamente...".