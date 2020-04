Ecco le principali trattative di mercato di domenica 12 aprile:







11.45 Secondo quanto riferisce la stampa inglese, il Manchester City si è mosso per il difensore classe '99 del Marsiglia Boubacar Kamara. L'operazione può chiudersi per circa 30 milioni di euro. Sul calciatore francese c'è da tempo anche il Milan.







10.55 Secondo l'ex Paris Saint Germain Jerome Rothen, oggi opinionista tv in Francia, Kylian Mbappé non prolungherà il suo contratto col PSG. Il club della capitale aveva raggiunto un accordo di massima col Real Madrid nelle scorse settimane per la sua cessione, ma l'emergenza coronavirus farà slittare l'operazione. "E' solo una questione di tempo", ha detto Rothen.





10.40 Secondo il Daily Mail, Jorge Mendes, agente del centrocampista del Real Madrid James Rodriguez, ha avuto i primi contatti con i dirigenti di Juventus e Manchester United per parlare del futuro del suo assistito.





10.10 Giungono conferme dall'Inghilterra, in particolare dal Sun, sull'interesse della Juventus per il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, attualmente in prestito all'Arsenal.





9.45 Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il presidente del Tottenham Daniel Levy, che si definisce preoccupato per la salute finanziaria del club a causa degli investimenti per il nuovo stadio, è pronto a cedere al Manchester United l'attaccante Harry Kane per circa 230 milioni di euro.