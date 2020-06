Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Adam Lallana è pronto a lasciare il Liverpool per trasferirsi al Leicester, dove ritroverà l'allenatore Rodgers. Il Leicester viene poi dato sulle tracce del difensore scozzese dell'Arsenal, Kieran Tierney. In uscita il terzino sinistro Ben Chilwell è richiesto dal Chelsea.



L'Udinese ha fatto un'offerta al centrocampista Matty Longstaff, 20 anni, in scadenza di contratto con il Newcastle.



Il Manchester United è pronto a blindare con un nuovo contratto il giovane difensore Brandon Williams.