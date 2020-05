Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 15 maggio.



Il Barcellona guarda anche in Germania per il centrocampo: secondo Sport1, i blaugrana sono pronti a mettere sul piatto Emerson, Cucurella e Aleñá per convincere il Bayer Leverkusen ad abbassare le pretese per Kai Havertz, seguito anche dalla Juventus.



Dall'Inghilterra la clamorosa indiscrezione: secondo il Daily Mail, il Real Madrid è pronto a lasciar partire gratis Gareth Bale e James Rodriguez pur di liberarsi dei loro ingaggi.



Il Marsiglia cambia: secondo La Provence, André Villas-Boas è a un passo dal definire l'addio all'OM.



Il Barcellona scarica Ousmane Dembele, ma il francese non cambia idea: stando a Le10Sport, l'esterno offensivo farà di tutto per restare in blaugrana.



Il Real Madrid non molla Erling Braut Haaland: come riferisce la stampa spagnola, le merengues spieranno l'attaccante del Borussia Dortmund, impegnato alla ripresa della Bundesliga contro lo Schalke.



L'ex Juve Neto ai saluti con il Barcellona: come riferisce Mundo Deportivo, i blaugrana vogliono cedere in estate il portiere brasiliano, corteggiato da Valencia, Siviglia, Atletico Madrid, Betis, Milan, PSG, Arsenal, Chelsea e Ajax.



Dani Ceballos tornerà dall'Arsenal al termine del prestito e potrà restare al Real Madrid: "Sono felice e ho un contratto con il Real. ho solo 23 anni, non sono ancora finito. Ora mi sento più giocatore e più preparato per qualunque sfida", ha spiegaato il centrocampista spagnolo a Deportes Cuatro.