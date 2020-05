Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 28 maggio.



Saul può lasciare l’Atletico Madrid. Come scrive Tuttosport, ci sono due club pronti a farsi battaglia per il centrocampista dei Colchoneros, che ha una clausola da 150 milioni di euro: Manchester City e Manchester United, infatti, sono pronte ad affrontarsi per un derby di mercato ricchissimo. Con i Red Devils che vorrebbero fare dello spagnolo il dopo Pogba.



Timo Werner si avvicina sempre di più al Liverpool. L’attaccante dell’RB Lipsia, obiettivo di mercato anche dell’Inter, è sempre più attratto dai Reds: la possibilità di lavorare con Klopp è un’occasione che il tedesco non vuole lasciarsi scappare.



Sergio Ramos e il Real Madrid si separeranno il prossimo anno? Come scrivono in Spagna, in scadenza ne 2021, il capitano delle Merengues non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo: al momento c’è distanza tra domanda e offerta.



Quale futuro per Carlos Tevez? Queste le parole del presidente del Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, riportate da Radio la Red: “Carlitos chiuderà la sua carriera qui, non ci sono dubbi”. In scadenza, arriverà un rinnovo per il 10 del club Azul y Oro.



Il Bayern Monaco non molla Sané. Come scrive Tuttosport, i bavaresi sono pronti a offrire 40 milioni di euro per l’ex Schalke, con il Manchester City che ne chiede 50. E il giocatore spinge per tornare in patria.