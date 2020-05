Queste le principali notizie di mercato estero di domenica 17 maggio.



Il Barcellona continua a monitorare i talenti di casa Ajax. E, come scrive Sport, nel mirino blaugrana è finito Sergino Dest, terzino destro che viene paragonato a Dani Alves. Il Barça studia il colpo.



Kai Havertz al Real Madrid. Come scrivono in Spagna, l’agente del talento del Bayer Leverkusen lo h offerto alle Merengues, che stanno valutando diversi profili in Bundesliga, come il centrale Dayot Upamecano e l’attaccante Timo Werner. E ora anche Havertz è sull’agenda dei dirigenti del Real. Anche la Juve è stata sulle tracce del classe '99, ma gli alti costi del possibile affare hanno frenato i bianconeri.



Rilanciatosi alla Real Sociedad dopo le difficoltà al Borussia Dortmund, Alexander Isak, attaccante svedese di 22 anni, è stato accostato al Barcellona: “Qua sto bene, ma è un onore l’interesse dei blaugrana. Ma per ora non c’è niente” le sue parole a Studio Blagul. Come scrivono in Spagna, Isak è il piano B per l’attacco se non dovesse andare a buon fine l’offensiva per Lautaro Martinez.