Queste le principali notizie di mercato estero di mercoledì 10 giugno.



Il Manchester City non vuole fare sconti al Bayern Monaco per Leroy Sané: se i bavaresi vogliono l'esterno tedesco, dovranno mettere sul piatto almeno 70 milioni di euro.



Il Chelsea spinge per tre colpo: l'obiettivo di Abramovich, riporta la stampa britannica, è chiudere l'arrivo di Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Timo Werner (RB Lipsia) e Ben Chilwell (Leicester).



Mourinho vuole portare Pierre-Emile Hojbjerg al Tottenham, il Southampton fissa il prezzo: 40 milioni di euro.



Il Liverpool prova a blindare Georginio Wijnaldum: stando al Guardian, i Reds sono pronti a offrire un rinnovo triennale al centrocampista olandese.



L'ex Juve Kingsley Coman si lega al Bayern Monaco, anche in caso di arrivo di Sané: "Se arrivano grandi giocatori è un bene per il club. Non sarebbe un problema. A meno che il club non mi dica che non ha più bisogno di me. Ma non mi sembra. Ho un contratto fino al 2023, voglio terminare la stagione, poi si vedrà se la mia situazione all'interno del club è cambiata. Prenderò buone decisioni", ha spiegato a Sport Bild.



Nuova pista per Philippe Coutinho: sul fantasista del Barcellona, scrive France Football, c'è il Newcastle, trattativa già avviata secondo la stampa inglese.



Niente Milan, in Francia sono sicuri: il futuro di Eduardo Camavinga è al Real Madrid, lo ribadisce Ouest France.