Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 14 maggio.



Il Milan ha concorrenza per Luka Jovic: anche l'Arsenal, riferisce il Sun, vuole l'attaccante del Real Madrid.



Thiago Silva sempre più lontano dal PSG: stando a L'Equipe, la dirigenza parigina non ritiene prioritario il rinnovo del brasiliano e lavora su altri nomi in entrata.



Sgambetto Chelsea al Manchester United: secondo il Daily Mirror, i Blues sono convinti di poter chiudere per il giovane Angel Gomes, ora in forza ai Red Devils.



Barcellona e Atletico Madrid, secondo Mundo Deportivo, sono pronti a darsi battaglia per Nicolas Tagliafico, terzino argentino dell'Ajax.



Obiettivo del Milan, Kristoffer Ajer ha le idee chiare: come riporta la stampa britannica, il difensore del Celtic ha dato mandato al proprio agente di trovare una soluzione in uscita.



PSG verso il cambio in panchina: come riporta L'Equipe, Leonardo non intende confermare Thomas Tuchel.



David Silva concluderà la stagione con il Manchester City: il Times assicura che lo spagnolo resterà oltre il 30 giugno, prorogando la scadenza del contratto,poi valuterà il futuro. Sulle sue tracce Valencia e Inter Miami.



Il Barcellona scarica Ousmane Dembele: secondo Marca, i blaugrana vogliono cedere l'esterno francese, per una cifra intorno ai 60 milioni di euro.