Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 20 giugno.



Derby di Manchester per Leon Bailey: l'esterno giamaicano è seguito dallo United, ma il boss del City Guardiola secondo il Daily Express ha già avviato i contatti con il Bayer Leverkusen.



Il Barcellona, riferiscono i media britannici, spinge per il trasferimento di Philippe Coutinho all'Everton di Ancelotti.



Brutte notizie per il PSG nella corsa a Sergino Dest: secondo Sky Sports, il terzino dell'Ajax preferisce il Bayern Monaco.



Frank Lampard trattiene N'Golo Kanté al Chelsea: "Ho visto discussioni e notizie su di lui e il suo futuro. Ho detto più volte che è uno dei migliori centrocampisti al mondo e che avrei voluto lavorare con lui, che ha tutto quello che serve. Tornare al Chelsea e avere Kanté è qualcosa che apprezzo e voglio continuare a lavorare con lui. E' molto importante per noi, per il nostro futuro. Spero che lo tratterremo", riporta il Guardian.



Niente Manchester United per Ansu Fati: come riferisce Mundo Deportivo, persone vicine alla giovane stella del Barcellona smentiscono contatti con i Red Devils.



Lunga lista della spesa per il PSG: secondo Le10Sport, Leonardo segue Milinkovic, Bakayoko, Pellegrini, Bennacer e Camavinga.