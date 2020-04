Ecco le principali notizie di mercato dall'estero di giovedì 16 aprile:





La stampa inglese riferisce che il Manchester United è in costante contatto col Napoli per raggiungere un accordo per il difensore Kalidou Koulibaly, nel mirino anche del Paris Saint Germain.



Secondo il Sun, l'Atletico Madrid è pronto a presentare la prima offerta all'Arsenal per l'attaccante Alexandre Lacazette. Il giocatore francese è stato dichiarato cedibile dal suo club.



Come riferisce il Daily Mirror, il centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz ha ammesso di essere pronto a "fare un grande passo in avanti nella sua carriera". La stampa tedesca è convinta che la sua prossima destinazione sarà il Bayern Monaco.



Per il Daily Express, anche il Manchester United si unisce alla corsa per l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, in scadenza a giugno 2021 e accostato anche a Barcellona, Inter e Real Madrid.



Secondo quanto riferisce il Sun, sono crollate in Inghilterra le quote delle agenzie di scommesse sulla possibilità che Massimiliano Allegri diventi il nuovo allenatore del Newcastle, dopo il passaggio di proprietà del club da Mike Ashley alla cordata saudita.