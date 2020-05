Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 29 maggio.



L'agente di Jorginho, Joao Santos ha ribadito come due top club internazionali e non italiani (quindi non la Juventus ndr.), lo hanno contattato per acquistarlo in estate dal Chelsea.



Sono 5 i club interessati all'acquisto dal Barcellona di Philippe Coutinho che non sarà riscattato dal Bayern Monaco. Per l'ex-Inter, secondo Sky Sport UK ci sono in fila ​Arsenal, Chelsea, Leicester, Manchester United e Newcastle.



Il Manchester City ha messo gli occhi sull'esterno d'attacco del Bayer Leverkusen, Leon Bailey trattato in passato anche dal Milan.



Secondo il Daily Express l'Arsenal è pronta a cedere Pierre Emeryc Aubameyang. I Gunners hanno infatti già individuato il sostituto ideale e si tratta di Victor Osimhen del Lille.