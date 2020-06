Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Il Leicester cerca un difensore centrale: nel mirino c'è James Tarkowski del Burnley. Lo scrive il Daily Mirror.



Il Chelsea ha le mani su Timo Werner. Secondo l'Evening Standard l'affare si chiuderà in questa settimana, all'RB Lipsia 53 milioni di sterline.



Il Nizza offrirà 2 milioni di sterline per il centrocampista dell'Everton Morgan Schneiderlin. Lo scrive il Daily Mail.



L'Arsenal vuole triplicare l'ingaggio del centrocampista dell'Atletico Madrid Thomas Partey per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Lo scrive goal.com.



Secondo As.com il Bayern Monaco è in corsa per il terzino destro marocchino del Borussia Dortmund Achraf Hakimi, il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid. Piace anche alla Juve



L'ex attaccante della Lazio Djibril Cissé, classe 1981, potrebbe firmare con l'Ermís Aradíppou, club della D2 cipriota.



Secondo il Daily Express la Juventus vuole due giocatori del Chelsea: il difensore Marcos Alonso e il centrocampista Jorginho.



Ok Diario scrive dell'interesse del Real Madrid per il 23enne centrocampista del Leicester Wilfred Ndidi, seguito anche dal Paris Saint-Germain.