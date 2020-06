Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 9 giugno.



Secondo Sport il Barcellona ha detto no a 89 milioni di sterline del Manchester United per l'attaccante Ansu Fati.



I Red Devils hanno fatto un tentativo con l'Ajax per il centrocampista olandese Donny van de Beek. Lo riporta il Sun.



Secondo The Indipendent Dani Ceballos a fine stagione lascerà l'Arsenal ed è pronto a salutare il Real Madrid a titolo definitivo.



Accostato al Milan, il centrocampista dell'Espanyol Marc Roca è nel mirino dei Gunners. Lo riporta il Daily Express.



Il centrocampista Lucas Tousart non finirà la stagione con il Lione. Acquistato a gennaio dall'Hertha Berlino per 25 milioni, nelle prossime settimane si trasferirà in Germania.



Niente Brasile per Yaya Touré. Il 37enne centrocampista ivoriano non andrà al Vasco da Gama, nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi.