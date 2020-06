Di seguito le principali notizie di mercato estero di oggi, 2 giugno 2020.



Il Manchester United proverà a fare un tentativo per Raheem Sterling, nel caso in cui il 25enne esterno d’attacco decidesse di lasciare il Manchester City. Lo rivela l’Independent, per il quale comunque, se davvero Sterling lasciasse i Citizens, la destinazione più probabile sarebbe il Real Madrid.



Lionel Messi resterà ancora al Barcellona. Se mai ci fossero stati dubbi, ora è scaduta anche la clausola che avrebbe permesso al sei volte Pallone d’Oro di liberarsi unilateralmente dal Barça. Lo ricorda Standard.



Dopo l’esperienza non esaltante in Bundesliga, per Philippe Coutinho (in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco) si avvicina il ritorno in Premier League, soluzione che, secondo Talksport, il brasiliano sta sempre più prendendo in considerazione, con il Chelsea come prima scelta.