Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Secondo il Daily Mail l'Arsenal potrebbe cedere il centrocampista francese Matteo Guendouzi.



Il centrocampista portoghese William Carvalho è vicino a lasciare il Betis Siviglia per il Leicester. Lo riferisce Marca.



L'attaccante inglese ex Liverpool Andy Carroll è vicino a rinnovare con il Newcastle fino al 2021. Lo riporta il Newcastle Chronicle.



Il Rennes ha offerto 15 milioni al Monaco per il 19enne centrocampista Benoit Badiashile. Lo riporta RMC Sport.



Secondo il Daily Express, dopo Werner e Ziyech, il Chelsea accelera per Kai Havertz del Bayer Leverkusen.



A Gol Caracol James Rodriguez ha attaccato il Real Madrid: "La scorsa estate c'era sul tavolo un'offerta interessante di un club spagnolo (l'Atletico ndr), ma non mi hanno fatto andare".



Secondo Sport Bild il Bayern Monaco ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista spagnolo Thiago Alcantara, in scadenza nel 2021.