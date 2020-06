Un nuovo contratto fino al 2023 (l’attuale scade nel 2021):è questa la proposta che il Barcellona ha fatto a Lionel Messi per convincere il numero 10 a restare in blaugrana. Lo si legge su El Mundo Deportivo.



Secondo il Telegraph, il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto 70 milioni di sterline (77 milioni di euro al cambio attuale) per il 21enne Kai Havertz. La richiesta del Bayer Leverkusen però di 90 milioni di sterline.