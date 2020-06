Calciomercato.com raccoglie le principali voci di giornata sul mercato estero.Il Paris Saint-Germain affianca Arsenal e Milan nella corsa al centrocampista ungherese del Salisburgo, DominikIl trequartista colombiano del Real Madrid,riapre al Napoli.In scadenza di contratto col Chelsea, l'attaccante spagnolo(ex Barcellona) si è accordato per un biennale con la Roma.Il centrocampista brasilianoha detto sì alla Juventus: percorso inverso per il regista bosniaco Miralem, destinato al Barcellona.In scadenza di contratto col Chelsea, l'ala brasilianaha ricevuto un'offerta dall'Arsenal. Già sulle tracce del connazionale Philippe, in prestito al Bayern Monaco ma ancora di proprietà del Barcellona.L'allenatore del Tottenham, Joséha chiesto 5 nuovi acquisti al presidente Daniel Levy.Il padre del giovane attaccante del Barcellona,ha smentito le voci di mercato sul Manchester United.Il Bayern Monaco si chiama fuori dalla corsa al 16enne talento del Birmingham, Jude, conteso da Borussia Dortmund e Manchester United.Dopo essersi rifiutato di firmare il suo primo contratto da professionista col Crystal Palace, il 16enne centrocampista inglese Jadanè in trattativa col Leeds.. Il dato è stato reso noto dalla Football Association, che ha pubblicato il report delle spese in agenti e intermediari dei club per gli affari portati a termine tra il 1° febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020. Rispetto ai 260 milioni di sterline della stagione 2018/19, la cifra è cresciuta dell'1,2%. Il club che ha speso di più è il Liverpool, campione d'Inghbilterra, con commissioni per oltre 30 milioni di sterline, seguito dal Manchester City (29 milioni), dal Manchester United (27,5 milioni) e dal Chelsea (26 milioni), seguono in doppia cifra Everton, Leicester, Arsenal, West Ham e Tottenham.