Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.





Per ESPN, Arsenal e Borussia Dortmund potrebbero dare vita a uno scambio che vedrebbe il trasferimento di Alexandre Lacazette all'Atletico Madrid per circa 70 milioni di euro e il passaggio nel club londinese del centrocampista colchonero Thomas Partey.





Jadon Sancho è pronto a restare un'altra stagione al Borussia Dortmund. A riferirlo è il Daily Mail, secondo cui il Manchester United non appare intenzionato ad investire gli oltre 110 milioni richiesti dal club tedesco.





Il Liverpool promette di dare battaglia sul mercato al termine di questa stagione. Secondo i tabloid inglesi, i Reds sono pronti ad investire 110 milioni di sterline - circa 122 milioni di euro - per l'attaccante del Wolverhampton Adama Traoré e il centrocampista Ruben Neves.





Secondo quanto riporta il Telegraph, il Borussia Dortmund è a un passo dall'accordo col Birmingham City per il promettentissimo centrocampista classe 2003 Jude Bellingham, che era finito nel mirino anche del Manchester United.





Per il Sunday Express, il primo obiettivo per il centrocampo del Manchester United non sarebbe Donny van de Beek dell'Ajax, bensì il 23enne del Leicester Wilfred Ndidi, su cui hanno messo gli occhi pure Paris Saint Germain e Real Madrid.





Intervistato da DAZN al termine della partita contro l'Hoffenheim, il tecnico dell'RB Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato così del futuro dell'attaccante Timo Werner: "Non mi aspetto di trovarlo ancora qui nella prossima stagione". Il calciatore tedesco classe '96 è vicinissimo al passaggio al Chelsea.