Calciomercato.com segue in tempo reale le principali voci provenienti dall'estero.



Secondo As il Real Madrid è sulle tracce di Jadon Sancho, attaccante inglese classe 2000 del Borussia Dortmund.



L'Evening Standard scrive che il Manchester United venderà in estate Alexis Sanchez, Chris Smalling e Marcos Rojo, che non rientrano nei piani del club.



Secondo Sport il Paris Saint-Germain per Neymar, corteggiato dal Barcellona, vuole 175 milioni di euro.



Maradona ha deciso, resterà al Gimnasia y Esgrima: ha rinnovato fino al 2021.



Per sostituire l'allenatore Lucien Favre, il Borussia Dortmund pensa alla guida tecnica del Salisburgo ​Jesse Marsch. Lo riporta la Bild.