Queste le principali notizie di mercato estero di mercoledì 20 maggio.



Leroy Sané non ne vuole sapere di un eventuale trasferimento dal Manchester City al Liverpool. O si legge sulla Bild, secondo la quale il 24enne esterno d’attacco sarebbe sempre intenzionato ad accettare l’offerta del Bayern Monaco.



Secondo Danni Rose, 29enne difensore in prestito al Newcastle, il suo ex allenatore al Tottenham, Mauricio Pochettino, attualmente senza squadra dopo la fine dell’avventura agli Spurs, potrebbe avere come prossima destinazione il Manchester United. Lo riferisce la stampa inglese.