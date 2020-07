Secondo il Mirror, il Bayern Monaco lascerà libero il 28enne David Alaba, in scadenza di contratto nel 2021, di decidere il proprio futuro, fra Premier e permanenza in Baviera.



L’RB Lipsia è fiducioso sulla possibilità che Dayot Upamecano rinnovi il suo contratto, in scadenza nel 2021. Sulle tracce del 21enne difensore francese c’è l’Arsenal. Lo rivela il Mirror.



Secondo Football Insider, John Terry, attualmente vice di Dean Smith all’Aston Villa, diventerà il prossimo manager del Bristol City.