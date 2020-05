Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 30 maggio.



Come racconta il Daily Star, l'Arsenal non intende far partire Alexandre Lacazette nella prossima estate avendo già una grana con la questione Aubameyang.



Thiago Alcantara rinnova col Bayern Monaco. Secondo la Bild, l'accordo ormai è a un passo e si stanno definendo i dettagli finali dell'affare.



Arthur "non se ne andrà, si è imposto". Lo scrive oggi il Mundo Deportivo che spiega il motivo del no alla Juve: il centrocampista pensa che solo il gioco del Barcellona sia quello adatto a lui.



Nikola Kalinic rientra all'Atletico Madrid. Come racconta Marca, la Roma non riscatterà l'attaccante ex Fiorentina che Simeone ritroverà in rosa per il prossimo anno e vuole nuovamente cedere.



Secondo il Guardian, Timo Werner ha scelto il Liverpool e non vuole demordere. L'attaccante che piaceva anche all'Inter ma "non arriverà" (come ha detto il ds Ausilio) vuole giocare per la squadra di Klopp.