Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni del giorno provenienti dall'estero.



Il Liverpool è in trattativa per il centrocampista croato dell'Inter, Marcelo Brozovic. Lo scrive il Daily Express in Inghilterra.



Il Manchester United ha contattato gli agenti di James Rodriguez, trequartista colombiano del Real Madrid. Diario Sport in Spagna rilancia l'indiscrezione lanciata da Metro in Inghilterra. Invece il Real Madrid non vuole cedere l'attaccante serbo Luka Jovic, richiesto dall'Arsenal.



L'Everton vuole regalare un grande colpo di mercato ad Ancelotti. Teamtalk scrive che il club inglese ha offerto Moise Kean alla Lazio come parziale contropartita tecnica per Ciro Immobile. Altri obiettivi sono i brasiliani Gabriel Magalhaes (Lille) in difesa ed Everton Soares (Gremio) in attacco, mentre a centrocampo piace l'inglese Jack Grealish (Aston Villa).



Stop. Secondo Sport, si complica la trattativa per il rinnovo del contratto col Barcellona per il terzino destro portoghese Nelson Semedo.



L'Atletico Madrid è sulle tracce dell'attaccante francese dell'Arsenal, Alexandre Lacazette. A loro volta i Gunners sono interessati ad Alex Disasi (Reims) e a Lamare Bogarde (Feyenoord), nipote dell'ex milanista Winston.



Il Manchester United è in pole position nella corsa al baby talento del Birmingham, Jude Bellingham, centrocampista di 16 anni seguito pure da Chelsea e Borussia Dortmund. Lo scrive il tabloid inglese The Sun.