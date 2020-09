Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, venerdì 25 settembre 2020.



Dopo aver ceduto Edouard Mendy al Chelsea, il Rennes cerca un nuovo portiere. Nel mirino c'è un altro senegalese: Alfred Gomis del Digione (scuola Torino ed ex Spal).



Per il dopo Torreira (in trattativa con l'Atletico Madrid) l'Arsenal pensa a Jorginho del Chelsea.



Il Leeds ha acquistato dalla Real Sociedad il difensore spagnolo Diego Llorente, 27 anni.



Possibile ritorno in patria per il trequartista francese Hatem Ben Arfa, svincolatosi dal Valladolid e nel mirino del Bordeaux.



Dopo una telenovela durata tutta l'estate, secondo il Mirror il Manchester United starebbe preparando un'ultima offerta monstre per strappare Jadon Sancho al Borussia Dortmund: 90 milioni di sterline.



Dele Alli interessa sia al Monaco (lo riferisce 90min) che al Paris Saint-Germain (come scrive il Telegraph). I parigini starebbero pensando a un'offerta al Tottenham per un prestito annuale.