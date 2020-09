Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, domenica 14 settembre 2020.



Secondo il Sunday Express il Barcellona vuole Momo Salah, attaccante egiziano del Liverpool.



Lo stesso tabloid inglese parla di un interesse del Manchester United per Gareth Bale, in uscita dal Real Madrid. E' l'alternativa a Sancho.



Secondo quanto scrive Globo Esporte il Liverpool ha chiuso l'arrivo del 17enne portiere brasiliano del Fluminense Marcelo Pitaluga.



Il Lione ha detto no a 17 milioni di euro dell'Aston Villa per l'attaccante burkinabé Bertrand Traoré. Lo riporta footmercato.



Secondo il Times l'attaccante francese Kylian Mbappé ha comunicato al Paris Saint-Germain che vuole partire nell'estate 2021.



Seguito in passato dall'Inter, l'attaccante Jonathan Calleri è un nuovo giocatore dell'Osasuna.