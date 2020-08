Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 23 agosto 2020.



Secondo il Mail on Sunday, il Leicester City avrebbe individuato in Nicolas Tagliafico, 27enne terzino sinistro dell’Ajax, il sostituto ideale per il 23enne Ben Chilwell, destinato al Chelsea.



Il Wolverhampton è sulle tracce di Lucas Ocampos, 26enne argentino fresco di vittoria dell’Europa League con la maglia del Siviglia. Lo riferisce Sky Sports.



Lo Star Sunday in edicola oggi descrive un Carlo Ancelotti sempre più frustrato dalla strategia di mercato dell’Everton, per ora lontano dagli obiettivi indicati dal tecnico italiano.