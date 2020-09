Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, sabato 19 settembre 2020.





Secondo la stampa inglese, quella di oggi potrebbe essere la giornata dell'annuncio ufficiale del ritorno di Gareth Bale al Tottenham. Il gallese, che arriva dal Real Madrid con la formula del prestito, sarebbe tuttavia infortunato e ne avrà per circa un mese per un problema muscolare.





L'Aston Villa ha ufficializzato l'accordo con l'Olympique Lione per l'acquisto dell'esterno offensivo Bertrand Traoré. Soldi freschi in cassa per il club francese, che ha in uscita pure Depay e Reine-Adelaide e che potrebbe ora accelerare per il trequartista del Milan Lucas Paquetà.



Il Liverpool è pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti: è totale l'accordo col Wolverhampton per l'acquisto di Diogo Jota per 43 milioni di euro. Nell'operazione rientra anche il giovane Ki-Hoever, che si trasferisce a titolo definitivo ai Wolves.



Il Chelsea è vicino all'ingaggio di un nuovo portiere: raggiunta l'intesa col Rennes per l'acquisto di Edouard Mendy, che nelle prossime ore sarà a Londra per sostenere le visite mediche.



Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, una delle priorità del mercato in uscita del Barcellona è la cessione dell'esterno destro Nelson Semedo. Valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, il portoghese piace al Wolverhampton e potrebbe sbloccare alcune operazioni in entrata come Depay o Sergino Dest.